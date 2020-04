La crisi coronavirus ha oscurato politicamente Matteo Salvini

Italia: Salvini in calo nei sondaggi dopo gestione crisi sanitaria della Lombardia

Madrid, 27 apr 08:51 - (Agenzia Nova) - La crisi sanitaria del nuovo coronavirus ha oscurato politicamente Matteo Salvini. Lo scrive il quotidiano spagnolo “Abc” citando il sondaggio Ipsos che indica come la Lega abbia perso consenso tra l’elettorato rispetto alla seconda forza politica del Paese, il Partito democratico (Pd). Se a marzo il partito di Salvini viaggiava al 31 per cento, ora il sondaggio lo dà al 25,4 per cento, 4 punti sopra il Pd. Un dato che riflette la gestione dell'epidemia in Lombardia, il cui presidente Attilio Fontana è stato spesso accusato di muoversi su ordine dello stesso Salvini. Con 10 milioni di abitanti, la regione più ricca d'Italia, con la migliore struttura sanitaria , è quella con il maggior numero di decessi per coronavirus: oltre 13.000, metà dell'intero paese.

Italia: Conte, scuole chiuse fino a settembre, “è in gioco la salute dei nostri figli”

Berlino, 27 apr 08:51 - (Agenzia Nova) - A causa della pandemia di coronavirus, in Italia le scuole rimarranno chiuse fino a settembre prossimo. È quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un'intervista rilasciata ieri, 26 aprile, a “La Repubblica” e ripresa dal quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Conte ha motivato la riapertura a settembre degli istituti scolastici, chiusi all'inizio di marzo, con l'alto rischio di infezione. “È in gioco la salute dei nostri figli", ha dichiarato il presidente del Consiglio. Secondo il comitato di esperti che affianca il governo nella gestione dell'emergenza coronavirus, il rischio di aprire le scuole prima di settembre è “eccessivamente elevato in tutti gli scenari”.

Italia: le misure previste dal governo per il turismo estivo

Parigi, 27 apr 08:51 - (Agenzia Nova) - Il governo ha autorizzato la preparazione di alcuni siti turistici in vista della prossima stagione estiva. Ne parla il quotidiano francese “Le Figaro”, spiegando che il turismo rappresenta 232 miliardi di euro di ricavi, l'equivalente del 13 per cento del Pil dell'Italia, e impiega 420mila persone. L'accesso alle spiagge avverrà sotto stretto controllo. Inizialmente si era ipotizzato di installare delle barriere in plexiglas sul litorale, ma dopo l'ondata di proteste sollevata contro questa ipotesi si è deciso di adottare restrizioni sul numero di persone. A Jesolo, in Veneto, l'afflusso di bagnanti verrà regolato attraverso un sistema di prenotazioni che potranno essere effettuate con un'applicazione per smartphone.

Italia: Carabinieri trasportano a spalla rifornimenti a villaggio sulle Alpi

Londra, 27 apr 08:51 - (Agenzia Nova) - Due volte a settimana, se non più spesso, durante la quarantena i Carabinieri salgono lungo un'antica mulattiera da 1.400 gradoni per portare a spalla generi alimentari, medicinali e altri beni di necessità a Monteviasco, un villaggio sulle Alpi in provincia di Varese al confine con la Svizzera. L'impegno dell'Arma e le difficoltà degli abitanti di Monteviasco sono raccontati oggi dal quotidiano britannico "The Telegraph".

Italia: “El Pais”, solidarietà da parte dell'Ue è una questione di giustizia

Madrid, 27 apr 08:51 - (Agenzia Nova) - “Sostieni l'Italia” è il titolo dell’editoriale con il quale il quotidiano spagnolo “El Pais” chiede all’Unione europea di rafforzare la solidarietà nei confronti di un paese già duramente messo alla prova dalla politiche europee. La delusione per la lentezza con la quale le istituzioni europee si sono mosse per risolvere i problemi dell’Italia minaccia infatti di lasciare uno dei fondatore dell’Ue in balia della demagogia populista. “Sostenere gli italiani - che hanno dovuto affrontare varie battute d'arresto - sorge per una questione di giustizia (...). L'Italia è stata trascurata, in primo luogo, durante la crisi migratoria”, scrive il quotidiano spagnolo, sottolineando come quella ferita trasudi ancora sotto forma di euroscetticismo e alimentando i movimenti di estrema destra. Una ferita che si è riaperta proprio nelle prime fasi dell'attuale crisi sanitaria.

