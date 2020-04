Cosa ci può insegnare sul Covid il comune laziale di Nerola

Coronavirus: Nerola, la cittadina trasformata in “provetta” d'Italia

Madrid, 8 apr 09:12 - (Agenzia Nova) - Il quotidiano spagnolo “El Pais” dedica un articolo al caso di Nerola, una piccola cittadina a nord di Roma, dove lo scorso 26 marzo scattò l’allarme coronavirus. Circa 80 persone, tra lavoratori e residenti in una casa di cura, erano infatti risultate positive. La cittadina è stata completamente chiusa, il cibo è stato distribuito direttamente nelle case e i commercianti potevano rifornirsi solo una volta alla settimana. In questa situazione di crisi l'ospedale Spallanzani di Roma ha visto l'opportunità di lanciare un esperimento ambizioso e trasformare la città nella “provetta d'Italia”. Il direttore dell’ospedale romano, il dott. Francesco Vaia, ha inviato un team di medici per avviare un esperimento ed effettuare sull'intera popolazione i tre tipi di test attualmente disponibili per il Covid-19: il test faringeo/nasale, il normale test sierologico per rilevare se la persona ha sviluppato gli anticorpi e il test rapido, che dovrebbe consentire un risultato simile in pochi minuti con una leggera puntura del dito.

Coronavirus: Milano, indagini su decessi al Pio Albergo Trivulzio

Madrid, 8 apr 09:12 - (Agenzia Nova) - Le autorità della regione Lombardia stanno accertando l’origine dei decessi registrati in uno storico ospedale geriatrico di Milano, il Pio Albergo Trivulzio, per chiarire se alcuni casi di nuovo coronavirus sono stati nascosti e se la struttura fosse contaminata. La più importante casa di cura in Italia, fondata nel 1771, registra nelle ultime settimane un aumento delle morti tra le persone che ospita. Del caso se n’è occupato in particolare modo il quotidiano “La Repubblica” che ha pubblicato la foto di diverse bare accumulate nella cappella in attesa di sepoltura. Quest'anno sono decedute 147 persone nella struttura, 44 ​​in più rispetto allo stesso periodo del 2019.

Ue: scontro tra Paesi Bassi e Italia all'Eurogruppo

Bruxelles, 8 apr 09:12 - (Agenzia Nova) - Nel corso della riunione dell'Eurogruppo in videoconferenza cominciata nel tardo pomeriggio di ieri, 7 aprile, e continuata per tutta la notte si è confermata l'opposizione tra Italia e Paesi Bassi sul piano di aiuti dell'Ue per la crisi innescata dalla pandemia di coronavirus. Ne parla il quotidiano belga “Le Soir”. “No al Meccanismo europeo di stabilità, sì agli eurobond. È la sola soluzione”, aveva detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prima dell'inizio della riunione. In questo modo, l'Italia ha fatto aumentare la tensione. Sostenuti da Finlandia, Germania e Austria,I Paesi Bassi si sono sempre dichiarati contrari alla mutualizzazione del debito. La Spagna, fino a ieri in linea con la posizione italiana, si è avvicinata alla Francia, che propone un fondo di solidarietà pari al 3 per cento del Pil europeo. L'Italia si ritrova così sola nella sua battaglia per gli eurobond. “Difficile sapere se la posizione degli italiani è tattica”, afferma una fonte interna. Una conferenza stampa è stata fissata per le 10:00 di questa mattina.

Italia: autosufficienza alimentare sotto pressione per coronavirus

Parigi, 8 apr 09:12 - (Agenzia Nova) - In Italia l'autosufficienza alimentare è sotto pressione a causa della pandemia di coronavirus. Lo scrive il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che l'agricoltura manca di manodopera. Federalimentare sostiene che gli approvvigionamenti non corrono rischi durante la crisi sanitaria provocata dal coronavirus, ma la situazione non deve prolungarsi oltre i due mesi. L'Italia importa il 16 per cento della frutta e della verdura lavorate, il 14 per cento dei prodotti caseari, il 60 per cento dell'olio e il 50 per cento del grano. “La crisi sanitaria conferma e accelera la consapevolezza in questi ultimi anni di una necessita di alleggerire la nostra dipendenza straniera”, afferma Luigi Scordamaglia, presidente di Filiera Italia, che riunisce le principali aziende del settore alimentare. A questo si aggiunge il fatto che nei campi mancano 370mila lavoratori stagionali.

Trasporto: Spagna, Adif e Ilsa firmeranno contratto per alta velocità

Madrid, 8 apr 09:12 - (Agenzia Nova) - Adif, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria spagnola, e il consorzio Ilsa, di cui Trenitalia fa parte insieme alla compagnia aerea spagnola Air Nostrum, sottoscriveranno il 13 aprile prossimo l'accordo quadro con il quale l’operatore privato accederà al mercato iberico. Lo scrive il quotidiano “El Mundo” citando fonti informate sui fatti. La Commissione nazionale del mercato della concorrenza (Cnmc) ha infatti dato il via libera all'accordo di pre-aggiudicazione all'Ilsa per operare con i suoi treni lungo le tratte ferroviarie che collegano Madrid con Alicante, Barcellona, ​​Malaga, Siviglia e Valencia. Fonti di Air Nostrum, la compagnia presieduta da Carlos Bertomeu, hanno confermato che mesi fa è iniziata la produzione dei primi nove treni in Italia con cui Ilsa debutterà nel trasporto di passeggeri in Spagna.

