Ben prima del farmaco troveremo il pharmakos, il capro espiatorio umano. E’ semplice: c’è una città, c’è una pestilenza, c’è un sovrano che sarà coperto d’infamia e cacciato dal palazzo regale. Non serve Tiresia per indovinare il destino di Giuseppe Conte, basta gettare un occhio distratto alle cronache, o al limite rileggere un titolo vaticinante del Times di Londra del maggio 2018, quando il nostro era ancora un misterioso fagotto politico raccolto da un pastore a Volturara Appula e depositato a Palazzo Chigi. Diceva così: “Leader or Scapegoat: Giuseppe Conte to be Italian PM” – dove “or” dev’essere inteso in senso dichiarativo, non disgiuntivo: il capo, ossia il capro. E’ solo questione di tempo, e il tempo ha preso a correre rapinosamente: il bisbiglio retroscenistico di questi giorni non fa che parlare del primo ministro come della prossima vittima sacrificale. Il guaio è che Conte, fatto con lo stampino dell’archetipo tragico, s’illude di sottrarsi alla taglia che l’oracolo ha messo sulla sua testa. Vedetelo, in scena, con il misto di terrore e pietà che si conviene a questo genere di spettacoli: il suo linguaggio dilatorio, la sua mimica evasiva, i suoi scoppi d’ira incongrui, il suo scrutarsi intorno come in cerca di un cireneo a cui passare la croce, tutto in lui indica l’animale braccato. Spera, così facendo, di essere risparmiato: non lo sarà. Nessuno lo sarà, perché mai come oggi, nei cieli di tutto il mondo, si torna a osservare l’ancestrale congiunzione tra il capo e il capro. Se il nostro Edipo ne prenderà coscienza, sarà altrettanto spacciato – ma più libero.