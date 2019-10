Il primo Gay Pride risale al giugno del 1970, a New York City; la prima festa dell’Orgoglio italiano è invece dell’ottobre 2019, in piazza San Giovanni a Roma. E’ stato il grande coming out della minoranza italiana in Italia, una data che finirà nei libri di storia. Come dimenticare la coraggiosa testimonianza di Giorgia, che ha preso la parola a nome di una delle categorie più discriminate nel nostro paese, quella delle madri di famiglia italiane e cattoliche? “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana: non me lo toglierete!”, ha gridato in piazza. Giorgia è una delle tante donne che la lobby Lgbt, in combutta con il sistema paramafioso degli affidi, l’Ufficio anagrafe e i Fratelli musulmani, vuole privare in un colpo solo di tutte e quattro le insegne identitarie. Altro picco memorabile è stato l’intervento di Maria Giovanna, esponente di una minoranza perfino più emarginata e invisibile, le ex giornaliste Rai con posto fisso nei talk-show. Qui non si trattava di sesso ma di tradizioni alimentari, e del Cous Cous Clan (così lo chiama un altro stimato ideologo d’area) che lavora segretamente per annetterci all’Eurabia. E noi dobbiamo resistere, resistere, resistere, come su un’irrinunciabile linea di Lepanto, o almeno su una passabile trattoria romagnola: “Che sia il crocefisso, che siano i tortellini, è il rispetto per quello che noi siamo”. E cosa siamo? Guardiamoci dentro in un esercizio di autocoscienza, scrutiamo la nostra interiorità, esaminiamo il nostro ripieno: il pollo non c’è.