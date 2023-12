I 20 articoli del Foglio più letti nel 2023

Le analisi, le inchieste, le interviste e le storie che avete amato di più nell'anno appena trascorso

Ecco i nostri articoli più letti del 2023. Un modo per ripercorrere in compagnia del Foglio l'anno appena trascorso, con l'augurio di stare insieme anche nel prossimo. Le analisi, le inchieste, le interviste e le storie che avete amato di più.

1. Il fax sventolato da Meloni in Senato smentisce la sua versione su Conte e il Mes. Il 13 dicembre la premier ha accusato il leader del M5s di aver dato il via libera al trattato europeo dopo le dimissioni del governo. Ma la prova che agita dimostra il contrario: Di Maio ha mandato il messaggio sei giorni prima

Il fax sventolato da Meloni in Senato smentisce la sua versione su Conte e il Mes

2. In un mondo di bionde lei è la mora: diversa di chioma e di parlata, è tutto il contrario di Barbara e somiglia alla madre. Chi è la sfuggente ed estranea quarta figlia del Cav.

Leggi anche: La dark lady Eleonora, ritratto di una Berlusconi tendenza Veronica Ginevra Leganza

3. Il terzo articolo più letto, o sarebbe meglio dire più visto, di questo 2023 appena passato è la chiacchierata di Fabio De Luigi con Andrea Minuz alla Festa dell'Ottimismo che il Foglio ha organizzato, come ogni anno, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. I personaggi che hanno fatto la carriera dell'attore e i suoi progetti futuri. "La prima pietra del Ponte sullo Stretto l'ha messa l'ing. Cane nel 2002", dice.

Fabio De Luigi: "La prima pietra del Ponte sullo Stretto l'ha messa l'ing. Cane nel 2002"

4. Dalla maternità surrogata al termovalorizzatore fino all’Ucraina: il nulla. Il 19 aprile c'è stata la prima conferenza stampa della nuova segretaria pd Elly Schlein, che ha parlato per un’ora e mezza ed è riuscita a non dire niente.

Leggi anche: il commento Schlein in conferenza per un'ora e mezza. Alla fine i cronisti si chiedono: “Ma che ha detto?” Salvatore Merlo

5. A inizio settembre eravamo a Viale Mazzini, per la presentazione del nuovo In Mezz’ora, di Monica Maggioni, e abbiamo avuto mezze conferme. Giletti, scaricato da Urbano Cairo, nel 2024 tornerà in RAi e dovrebbe buttarsi sul varietà. L’ad Rai Sergio e il dg, Rossi gli offrono sette puntate genere intrattenimento. Leggi anche: Televisione Ballando con Giletti: torna in Rai, è fatta. Mediaset è già partita con il botto Carmelo Caruso

6. A febbraio è uscito il cortometraggio “Adamo” della Plasmon, sull'ultimo bambino che nascerà fra una generazione. Intanto in Giappone il mercato dei pannoloni per anziani da anni surclassa quello per bambini. E a Genova, la città più vecchia d'Europa, dove i morti sono il triplo dei nati, non c'è stata nessuna nascita per venti giorni consecutivi.

Complimenti alla Plasmon, che ci mostra come sarà l'Italia senza bambini

7. Tornate a sognare. Per un caso, gli stilisti Armani e Cucinelli arrivano entrambi a dire la stessa cosa ai giovani: di impegnarsi a riscoprire la bellezza, di guardare al mondo con meraviglia

Leggi anche: la sfilata e il compleanno Le lacrime di Armani e Cucinelli in un mondo sempre più volgare Fabiana Giacomotti

8. Il 15 settembre è morto l'artista colombiano Fernando Botero. La gente lo ama, la critica no. Ma un'opera d'arte che tranquillizza tanto quanto un bombolone fa venire l’acquolina in bocca va rispettata. Ora che non c'è più, non stupirebbe una rivalutazione dei suoi quadri e sculture migliori

Leggi anche: il personaggio Botero era l'artista forse più ricco del mondo, ma giudicato sempre un po' troppo tamarro Francesco Bonami

9. Quella del 7 ottobre sarà ricordata come una data storica e drammatica: il giorno dell'attacco terrorista di Hamas ai civili in Israele. Almeno 260 persone sono state uccise dai miliziani che "sparavano in ogni direzione" al festival "Supernova", un rave party al quale partecipavano circa tremila giovani nel deserto del Negev, vicino al Kibbutz Re'im, a circa cinque chilometri dalla Striscia di Gaza. Qui abbiamo raccolto video e post pubblicati sui social dai testimoni e abbiamo fatto una ricostruzione dell'attacco.

I razzi sul rave. La strage di Hamas al festival israeliano

10. Sempre sull'attacco terroristico di Hamas. Il confronto tra Vauro e Plantu: c'è vignettista e vignettista

Leggi anche: CONTRO MASTRO CILIEGIA La moralità di Plantu e l'oscenità di Vauro. In due disegni Maurizio Crippa

11. Un governo stabile, un elettorato paziente, un’economia in crescita, occupazione ed esportazione da record, inflazione in calo e debito tutto sommato sotto controllo. L'imprevista eccezionalità italiana ci rende un paese quasi invidiabile. Citofonare Madrid, Tel Aviv, Parigi e Londra

Leggi anche: l'editoriale del direttore In un mondo assediato da lanzichenecchi, l'Italia è un'oasi di stabilità e pace sociale Claudio Cerasa

12. Il giocatore che ha rappresentato per mesi l’Italia della bellezza è in crisi. Un invito a non mollare e incamerare energia positiva in vista del riscatto. Un ritratto di Matteo Berrettini

Leggi anche: Il Foglio sportivo - Il ritratto di Bonanza Matteo Berrettini, sedotto e scaricato Alessandro Bonan

13. "Tra di noi una lontananza estrema, culturale e ideologica", scrive Giuliano ferrara di Michela Murgia. "Ma da come sta mettendo in scena la propria morte, la distanza si accorcia. Vuole avere il tempo per distribuire a sé stessa e agli altri i pani e i pesci del miracolo della vita umana: un atteggiamento raro e prezioso".

Leggi anche: Oggi ammiro Murgia e mi spiace pensare che me l'ero persa Giuliano Ferrara

14. Nel 2024 scade il divieto di divulgazione imposto da Jerry Lewis al film The day the clown cried (Il giorno in cui il clown pianse), girato nel 1972. Adesso sarà (forse) possibile vedere il più misterioso e controverso film della storia del cinema. Cosa c’era di così terribile in quella pellicola?

Leggi anche: Il caso Il pianto nascosto del clown: il film sulla Shoah che Jerry Lewis non ha mai voluto distribuire Francesca D'Aloja

15. Ronaldo ha ammesso che Messi è più grande di lui. Non glielo perdoneremo mai, scriveva a gennaio scorso Jack O'Malley. CR7 adesso sarà buono solo per le statistiche sui follower, i suoi e quelli della sua nuova squadra saudita. Forse si è reso conto che contro la retorica della Fifa non si può vincere Leggi anche: il passaggio all'Al-Nassr Ronaldo ha ammesso che Messi è più grande di lui. Non glielo perdoneremo mai Jack O'Malley

16. Ben prima dello "scandalo" natalizio sul pandoro Balocco, già avvertivamo Chiara Ferragni che "il peggio deve ancora venire". L'influencer che si indigna e chiede fino a che punto possa spingersi la dittatura del pubblico che lei stessa ha creato.

Leggi anche: Estate con Ester Chiara Ferragni e l'orribile metamorfosi da follower a Community Ester Viola

17. Era luglio. L’incredibile articolo di Alain Elkann ci ha ispirato e siamo partiti in treno per Foggia. E lo abbiamo capito, Elkann, anche senza abito di lino.

Leggi anche: Cercansi lanzichenecchi Siamo andati in treno a Foggia. E abbiamo capito Elkann Antonio Pascale

18. La resistenza di un popolo invaso ci ha messo davanti a uno specchio e ci ha mostrato le nostre contraddizioni. L’Europa ha fatto scelte coraggiose, l’Alleanza atlantica si è ricompattata e anche l’Italia ha agito superando le divisioni politiche. L'intervento di Luigi Di Maio sul Foglio

Leggi anche: l'intervento Grazie, Ucraina. Oggi siamo più forti Luigi Di Maio

19. 4 maggio 2023. Dopo 33 anni il Napoli è Campione d'Italia. La città è leggendaria e lo resterà perché sa smentire le contraffazioni in cui è maestra, scrive l'Elefantino. La sua festa è immensa e sensuale perché non si sa quando è cominciata e non si sa quando finirà. C’è però una linea rossa di sornione e astuto rispetto di sé da non oltrepassare

Leggi anche: i confini tra gloria e isterismo Salvare l'eleganza di Napoli campione dal vento dell'imbecillità Giuliano Ferrara

20. La guerra si sposta a Gaza. Gli israeliani svuotano due ospedali della Striscia e puntano ai tunnel di Hamas