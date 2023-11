Gli israeliani svuotano gli ospedali di Gaza City e puntano ai tunnel di Hamas

L’invasione di Gaza City culmina ai confini degli ospedali. L’obiettivo dei soldati israeliani è svuotarli del tutto prima di entrare nella metropolitana militare di Hamas che avrebbe uno dei suoi snodi cruciali sotto il più grande complesso ospedaliero della Striscia, al Shifa, che ha raggiunto il punto di collasso. Al Rantisi, l’ospedale pediatrico e l’unico a Gaza ad avere un reparto per i bambini malati di cancro, è vuoto da questo fine settimana. Il direttore, il dottor Bakr Gaoud, ha detto al New York Times di aver lasciato la struttura per ultimo, dopo che i pazienti più fragili sono stati trasferiti proprio ad al Shifa mentre tutti gli altri sono stati evacuati sulle barelle verso il sud, fuori dalla zona dei combattimenti di terra. I feriti sono stati spostati “seguendo la mappa su cui è indicato un passaggio sicuro” distribuita dagli israeliani.

