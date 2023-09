Il pianto nascosto del clown: il film sulla Shoah che Jerry Lewis non ha mai voluto distribuire

L’anno prossimo sarà (forse) possibile vedere il più misterioso e controverso film della storia del cinema: nel 2024 scadrà infatti il divieto di divulgazione imposto dal regista, nonché interprete e produttore, che nel 2014, tre anni prima di morire, aveva consegnato una copia alla Biblioteca del Congresso di Washington con la clausola che per almeno dieci anni rimanesse lì sigillata. Il titolo del film, noto ai cinéphile che attendono trepidanti la scadenza del vincolo, è The day the clown cried (Il giorno in cui il clown pianse), girato nel 1972 da una delle più popolari personalità del cinema mondiale, l’uomo che ha fatto sbellicare dalle risate intere generazioni: Jerry Lewis. Cosa c’era di così terribile in quel film da indurre l’autore, che per quel progetto aveva sacrificato anni, soldi e salute, a disconoscerlo, dichiarando, nelle rare interviste in cui ha affrontato l’argomento: “Ero imbarazzato, provavo vergogna per il lavoro fatto e sono grato di aver avuto il potere di deciderne il destino, impedendo a chiunque di vederlo. Era tremendo, tremendo, tremendo (bad, bad, bad)…”?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE