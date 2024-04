Mr. Ripley torna in formato serie. E parte il confronto tra i molti interpreti dell'irresistibile truffatore della Highsmith

Le belle storie non si finiscono mai di raccontare. “Il talento di Mr Ripley” esce nel 1955. Scritto da Patricia Highsmith, una ragazza texana nata nel 1921 che non ancora trentenne già aveva venduto il suo primo romanzo a Hitchcock. Alfred Hitchcock: bell’inizio di carriera per “Sconosciuti in treno”, che al cinema diventerà “Delitto per delitto”. Siccome sono quasi sempre i moventi a incastrare gli assassini, il patto tra sconosciuti – io ammazzo il tuo nemico, tu ammazzi il mio – garantisce l’impunità. Piano semplice e geniale (con qualche complicazione in corso d’opera). Compenso ottenuto dall’agente (a cui spettava il dieci per cento) per l’opera prima di Miss Highsmith: 7.500 dollari. Se pensate siano una miseria, come potere d’acquisto va aggiunto almeno uno zero, e Robert Bloch aveva venduto i diritti di “Psycho” per 9 mila dollari (più le copie fatte comprare dalla produzione per levarle di mezzo: svelavano il finale). Patricia Highsmith parlò con Hitchcock una sola volta, al telefono durante la pre-produzione: il regista aveva appena licenziato il suo secondo sceneggiatore – secondo, si intende, in ordine di gerarchia. Per la stesura finale del copione sarà scritturato Raymond Chandler.

