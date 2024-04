"Civil war", il film che lascia senza parole perché ha detto tutto

Partendo dalla fine, l’effetto che fa il film è parte integrante del film. Dalla visione di “Civil war” di Alex Garland, infatti, si esce pietrificati (in senso positivo: attenti all’estremo), disorientati, concentrati. E l’impressione è che non sia una cosa soggettiva, di questo o di quello spettatore. Dal primo all’ultimo fotogramma il silenzio davanti allo schermo è totale: nessun cellulare dimenticato acceso, nessun fruscio per trovare qualcosa nella borsa, nessun sussurro all’amico, nessuno che si alza. Qualsiasi rumore di fondo sparisce di fronte a un film da cui sono sparite a monte tutte le cose non necessarie a una narrazione scarna, implacabile, senza retorica, senza lezioni morali, senza consolazione, senza bontà che non abbia anche un suo tornaconto, come spesso accade nel mondo reale, e senza cattiveria che non sia il prodotto ineluttabile della discesa in un gorgo in cui chiunque potrebbe cadere, se non vigila su se stesso per tenere accesa la luce della coscienza, della libera scelta, dell’introspezione, della consapevolezza. E alla fine allo spettatore manca la parola perché questo film dice tutto e lo dice senza fronzoli: vita, morte, ambizione, compassione, ambiguità, crescita, involuzione, competizione, amore, dolore, trasformazione e caduta, leadership e tendenza gregaria. Senza spiegare, senza giustificare, senza salvare.



