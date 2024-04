Sangiuliano ci spiega perché rivoluzionerà il tax credit nel cinema

Caro direttore, ho letto con interesse e attenzione il documentato reportage di Marianna Rizzini dedicato alla realizzazione del nuovo progetto di espansione e riqualificazione degli Studi di Cinecittà tramite il contributo dei fondi del Pnrr. La precedente versione di questa importante iniziativa di rilancio della più grande fabbrica del cinema italiano, come mi resi conto non appena insediato al ministero della Cultura, era piena di complessità e per certi versi irrealizzabile. Il rischio era quello di un costoso fallimento. Con mesi di duro lavoro e il supporto del ministero – come è stato riconosciuto dallo stesso Amministratore delegato di Cinecittà Spa, Nicola Maccanico – il progetto è stato ri-orientato dai tecnici dell’Unità di missione Pnrr del Dicastero e presentato all’Unione Europea, ottenendone l’approvazione. Più volte mi sono personalmente recato a Cinecittà e ora sono sotto gli occhi di tutti i frutti di questo impegno. Il cinema, l’ho ribadito più volte, è una delle più alte e immediate espressioni culturali, quella meglio percepita dal grande pubblico e soprattutto dai giovani. Il suo valore è fuori discussione, soprattutto se consideriamo la sua prospettiva di filiera industriale capace di generare ricchezza economica. Inoltre, il cinema esalta i nostri territori e le loro bellezze.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE