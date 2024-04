A Roma c'è stata la presentazione degli Stati Generali del cinema: tutti a chiedere soldi e certezze

Erano 1.500, secondo gli organizzatori. La questura non serviva, come usa nelle manifestazioni su strada. Erano riuniti in tre sale del cinema Adriano a Roma. Altri collegati in streaming. Le associazioni aderenti erano più di venti, dai 100 Autori ai registi, agli attori, ai produttori di cartoon (qui è risuonato il grido d’allarme: “Vogliamo che i nostri bambini crescano con i film d’animazione americani?” – la domanda era retorica, la risposta no: a noi è successo, non ne siamo usciti tanto male, e non c’era neppure la Pixar ad alzare il livello).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE