La lunga vita di Stella Levi, impossibile da schiacciare sull'Olocausto

Nel quartiere ebraico di Rodi (Juderia), dove “tutti sapevano tutto di tutti”, quando una ragazza, quasi sempre celibe, era angosciata o depressa veniva chiusa in casa per una settimana, ad acqua e brodino, in compagnia di un’anziana guaritrice, che pregava e agitava sulla sua testa un pugno di mumya (che si diceva fossero le ceneri dei santi ebrei portate dalla Terrasanta). Questa usanza, chiamata enserradura, veniva praticata anche dalla nonna materna di Stella Levi, figlia di Jeudà Levi e Maria Notrica, nata a Rodi nel 1923, deportata ad Auschwitz e a Dachau, sopravvissuta alla Shoah, e residente dal dopoguerra a New York, dove ha contribuito alla fondazione del Centro Primo Levi (“Egli aveva dato quello che aveva da dare. Non scriveva più perché aveva scritto tutto quello che aveva da dire. Era andato nelle scuole a parlare ai giovani. Era stato intervistato tante volte. Aveva finito il suo lavoro qui. Era pronto ad andarsene”). Quest’anno, il 24 aprile, pochi giorni prima del suo centesimo compleanno, ha ricevuto in ospedale l’onorificenza, conferitagli dal presidente Mattarella, di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: “Ci tengo a dire che accetto questo onore non come individuo, ma a nome di tutti quelli, ebrei come me, uomini, donne e bambini, che sono stati discriminati, in Italia e nei territori Italiani dalle leggi razziali volute dal fascismo. Rappresenta ai miei occhi un’assunzione di responsabilità storica da parte del paese che dette la cittadinanza alla mia famiglia proprio nell’anno della mia nascita”.

