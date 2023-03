L'inferno della Shoah nelle lettere di una nonna e una nipote ebree

Mara Fazio ha raccolto in "Dal giardino all’inferno. Lettere di una nonna ebrea dalla Germania, 1933-1942" il carteggio fra le sue due parenti a Monaco, prima che venissero inghiottite dal campo di concentramento. Una lenta e straziante discesa raccontata con una sobrietà esemplare

"L’ultimo treno di bambini ebrei tra i 6 e i 15 anni diretti in Inghilterra parte da Francoforte il 25 agosto [1939]. Venti di loro venivano da Monaco".

Questa – questa notizia che arriva a pagina 107 del libro di Mara Fazio Dal giardino all’inferno. Lettere di una nonna ebrea dalla Germania, 1933-1942 (Bollati Boringhieri) – è la lastra tombale che si chiude sopra l’allora sedicenne Anneliese Treumann. Lei naturalmente non lo sa ancora, non sa che le restano due anni e mezzo scarsi da vivere prima di essere deportata a Piaski, sud-est di Lublino, e poco dopo venire inghiottita da un campo di sterminio. Il lettore invece lo sa, nella premessa al volume Mara Fazio lo ha messo rapidamente al corrente dei fatti.