Eleonora, ritratto di una Berlusconi tendenza Veronica

Eleonora Berlusconi che nasce ad Arlesheim nel 1986 nella clinica antroposofica Ita Wegman, come tutti i figli di Veronica Lario, non beve, non fuma e non ha vizi. Apatica fra gli empatici, Eleonora è quella che piange poco in piazza Duomo. Si distingue. E forse gioca facile… In un mondo di bionde lei è la mora. “Eleonora l’estranea”, è raccontata da chi la conosce, “è un’apatica. E comunque lontana da tutto quel mondo”. Malizia s’impone e allora è vero che somiglia alla madre, Veronica Lario. “Le è molto affezionata, sì. In effetti non è come il padre: non ha vizi”. Quello dei vizi è gene dominante in famiglia. “Forse fra le donne. Ma lei non fuma, non beve e non dice le parolacce. Diversissima da Marina e Barbara”. Diversa di chioma e di parlata. “Totalmente. Barbara è una specie di Silvio al femminile: un desiderio di vita, di gioia… E pure di uomini mentre Eleonora no”. E infatti sembra viva in un mondo suo. In una sua nuvola di dubbi e di bellezza, nascosta dalla già storica veletta del 14 giugno (“in stile feretrò”, come canzonavano i social). Una veletta perfetta per la Leika di Ferdinando Scianna ma anche per gli impressionisti del tardo Ottocento.

