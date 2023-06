L'ultimo saluto a Silvio Berlusconi: la diretta dei funerali dal Duomo di Milano

Si tengono alle 15, nel Duomo di Milano, i funerali di Silvio Berlusconi, morto lunedì 12 giugno all'età di 86 anni. Sono funerali di stato, saranno celebrati dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini, e per l'occasione oggi è stato proclamato il lutto nazionale. Il carro funebre è già arrivato a Villa San Martino, la residenza di Berlusconi ad Arcore, dove ieri si è tenuta una camera ardente super riservata (e blindata) a cui hanno preso parte, tra gli altri, la premier Meloni, il vicepremier Matteo Salvini e il fedelissimo del Cav. Gianni Letta (oltre ovviamente a tutta la famiglia Berlusconi al completo). Il corteo funebre percorrerà un tragitto di circa 33 chilometri che lo porterà in Duomo. Alle 14 e 50 circa il feretro sarà trasportato sul sagrato della chiesa. Dieci minuti dopo avrà inizio la funzione religiosa.

(foto LaPresse)

Mattarella, Meloni, Orbán: chi c'è al funerale di Berlusconi

I preparativi vanno avanti da ieri, quando è stato studiato un piano da Prefettura e Questura di Milano per permettere l'afflusso in Duomo di migliaia di persone. Parteciperanno le più alte cariche dello stato, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla premier Giorgia Meloni, fino a capi di stato come il premier ungherese Viktor Orbán, il presidente iracheno Abdul Latif Rashid e l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Il rito sarà trasmesso anche all'esterno del Duomo, dove sono stati già posizionati dei maxi-schermi. Sono attese tra le 10 e le 15mila persone.

Delle opposizioni ci saranno Elly Schlein, Matteo Renzi e Carlo Calenda. Mentre Giuseppe Conte ha già detto che non prenderà parte alle cerimonie.

Gli articoli del Foglio