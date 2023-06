Milano non si ferma per lutto, e attende i funerali di Berlusconi

Da Arcore a Cologno, da via Rovani al teatro Manzoni fino alla San Babila del predellino: passeggiata nei luoghi del Cavaliere, in una città in cui piove ma non sono lacrime. Il lutto e la milanesità

Sciarpe del Milan, del Monza, della squadra di Arcore. Striscioni. “Addio Silvio”, “Ciao Presidente”, “Ti vogliamo bene”. Intorno a Villa San Martino, incastonata come un triangolo settecentesco nel cuore della Brianza, si avverte il calore e persino il tifo d’un fenomeno che è (è stato?) di massa. Un matto cerca di entrare, viene fermato dai carabinieri. La signora Noelle è accampata qui da due giorni. Ma la camera ardente di Silvio Berlusconi, deceduto lunedì mattina, è più che riservata. È blindata. La lista degli ingressi la tengono Marina Berlusconi e Marta Fascina. Anche il cronista più sbarazzino e sfacciato, che tenta con un sms di farsi invitare da Fedele Confalonieri, viene giustamente rimbalzato. Grosse auto tedesche, Alfa Romeo, una Maserati (è Gianni Letta), si gettano all’interno del cancello di ferro battuto come ci si tuffa in uno specchio. “Adesso arriva Giorgia Meloni”. “Sì però lei non è come Silvio”. “E Salvini?”. “Buono quello”.