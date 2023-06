Schlein, Renzi e Calenda ai funerali di Berlusconi. Conte non ci sarà

La segretaria del Pd sarà ai funerali di stato del Cav. insieme ai capigruppo dem Chiara Braga e Francesco Boccia, così come il Terzo polo. Il M5s latita

Non solo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il governo al gran completo e, molto probabilmente, quasi tutti gli ex ministri (quelli ancora vivi) dei quattro governi che Silvio Berlusconi ha presieduto. Ai funerali del Cav. ci saranno anche le opposizioni. Non tutte però.

Nonostante un pezzo di sinistra - da Rosy Bindi a Nicola Fratoianni - abbia polemizzato sulla scelta del governo di celebrare i funerali di stato e proclamare il lutto nazionale, la dirigenza del Pd ha scelto una linea meno polemica. Elly Schlein sarà domani alle 15 dentro il duomo di Milano per le esequie solenni. Con lei ci saranno i due capigruppo dem, Chiara Braga e Francesco Boccia. Già ieri la segretaria aveva deciso di annullare la direzione "in segno di rispetto per il momento di dolore", in linea con lo stop ai lavori parlamentari e la cancellazione delle agende dei ministri.

Alla celebrazione di domani parteciperanno anche i leader del Terzo polo Matteo Renzi e Carlo Calenda. Il grande assente sarà invece il capo del M5s Giuseppe Conte. Il grillino ieri aveva ricordato Berlusconi con parole assai più rispettose di quelle di tanti altri esponenti del Movimento. Oggi però ha fatto filtrare alle agenzie la decisione di non partecipare al funerale.

Anche lo storico avversario politico di Berlusconi, Romano Prodi, avrebbe dovuto partecipare al funerale. A causa dell'improvvisa morte della moglie, Flavia Franzoni, avvenuta oggi, l'ex presidente del Consiglio e fondatore dell'Ulivo non ci sarà.