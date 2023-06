È morta Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi

La notizia è stata diffusa dall'ufficio stampa dell'ex presidente del Consiglio: "Si è spenta all'improvviso". La signora Prodi aveva 76 anni

"Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all'improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni".

È quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa dell'ex presidente del Consiglio.

La signora Prodi aveva 76 anni, è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna. Insieme al marito ha partecipato, nel 1996, alla campagna elettorale per le politiche, vinte poi dall’Ulivo.

A commentare per primo la notizia è l'ex segretario del Pd Enrico Letta, che su Twitter scrive: "Rimango senza parole nell'apprendere la notizia della scomparsa di Flavia Franzoni. Abbraccio Romano con Giorgio e Antonio. Ripenso ad un'infinità di momenti, di parole, di sentimenti. Penso con immensa gratitudine a tutto quello che Flavia ha fatto e rappresentato".

Anche Pier Ferdinando Casini, bolognese come il fondatore dell'Ulivo, ha espresso il suo cordoglio. "Attonito nell'apprendere della scomparsa di Flavia, mi stringo a Romano Prodi e ai suoi figli in questo momento di grande dolore. È stata senz'altro una donna speciale che lascerà un vuoto immenso; penso in queste ore a quanto Romano e Flavia siano stati una coppia esemplarmente unita in tutti i momenti della loro vita".

A stretto giro è arrivato anche il tweet del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. "Sono giorni di profonda tristezza. Condoglianze a Romano Prodi, che oggi ha perso l'amata moglie Flavia. Ci stringiamo al suo dolore e a quello dei suoi cari", ha scritto.