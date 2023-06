Luigi Berlusconi, il terzo re di Arcore

Dopo Pier Silvio e Marina c'è lui: "il Pretino", sa come far soldi e ha già messo su un impero. Ritratto del “minore” che incarna un capitalismo dirazzato, tra Steiner e Cuccia

Ne ha fatta di strada, il pretino. Il pretino, così lo chiamava, Silvio Berlusconi, il suo ultimo figlio, il piccolo di casa, Luigi. Lo raccontò lui stesso, in tv, a Paolo Bonolis (2006): “Telefono, chiedo di Luigi e mi dicono di richiamare dopo cinque minuti perché è raccolto in preghiera. Richiamo e mi dicono che è ancora raccolto in preghiera. Sbotto: ma allora sta dicendo messa!”. Il pretino è nato come tutti i figli di Veronica in Svizzera, ad Arlesheim, nel cantone di Basilea, nella “clinica antroposofica di Arlesheim”.