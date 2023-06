Il funerale di Berlusconi come una rivincita della tv generalista. Forse è fiction, ma fa piangere

Come sanno ormai tutti una buona serie televisiva da “piattaforma” deve avere il suo colpo di scena fin dai primi minuti mentre il colossale finale di stagione di Berlusconi all’inizio pare un po’ disordinato. All’ombra del Museo del Novecento è schierato lo stato maggiore del Biscione e tutto il reality di questi trent’anni. Le corone di fiori “La Rai”; “Milan club Paris”; “Belén Rodriguez”, “Il sindaco di Napoli”, e soprattutto “I residenti di Milano 2”, dove tutto ebbe inizio, spargono profumi nell’aria mentre nei cartelloni elettronici sotto i portici si alternano la vita la morte e gli spot: “Grazie Silvio”, insieme a Prada, e “Sanders, naturali alleati della tua bellezza, trattamenti di medicina estetica”. Si può entrare in Duomo? “Qui solo azienda Mediaset”, dice una guardia della security privata Securitalia – altro nome che avrebbe funzionato per un partito moderato – e dice “asienda” in brianzolo. Arriva un collega Rai sconsolato: ieri abbiam fatto il briefing, sedici postazioni Mediaset, una sola Rai. Sul retro del Duomo è proiettata Cesara Buonamici, il Tg5. E’ il takeover di Mediaset su Milano, questa città in cui Berlusconi è sempre stato un po’ outsider, straniero. Re di Brianza, imperatore del Contado, compresa Roma, ma poco compreso qui.

