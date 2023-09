Botero era l'artista forse più ricco del mondo, ma giudicato sempre un po' troppo tamarro

La gente lo ama, la critica no. Ma un'opera d'arte che tranquillizza tanto quanto un bombolone fa venire l’acquolina in bocca va rispettata. Ora che è morto, non stupirebbe una rivalutazione dei suoi quadri e sculture migliori

E’ morto Fernando Botero, artista, nato a Medellín, Colombia, il 19 Aprile 1932. Famosissimo, tutti conoscono le sue sculture differentemente magre o differentemente Giacometti. Sculture che hanno invaso le piazze di mezzo mondo. Una sorta di Arnaldo Pomodoro figurativo. Il suo luogo di affezione era Pietrasanta, a due passi dalle cave di marmo da dove Michelangelo portò a Firenze il blocco da cui scolpì il David. All’entrata di Pietrasanta un enorme gladiatore in bronzo tipo lottatore di sumo accoglie i turisti. E’ un po’ il David di Botero, anche se un Michelangelo, questo popolarissimo artista amato da giovani e vecchi, grandi e piccini, non è mai diventato. Anche se ho il sospetto si sentisse tale o quasi tale. Botero lo hanno reso famoso le sculture ma in realtà era molto più bravo come pittore, anzi a dire il vero come scultore era abbastanza pessimo.