È morto Botero, l'artista colombiano più famoso di tutti i tempi

"Non ho mai dipinto nulla di diverso dal mondo come lo conoscevo a Medellín", diceva il pittore e scultore famoso per le sue figure sovrappeso. Un ritratto

Da Goya a Picasso e da Toulouse-Lautrec a Dalí, sono stati molti i pittori che si sono occupati di toreri. Fernando Botero Angulo, appena deceduto a 91 anni, è il caso forse unico di un torero che ha deciso invece di occuparsi di pittura, arrivando a sua volta a dipingere corride. Nato il 19 aprile del 1932, figlio di un commerciante e di una sarta, da ragazzino inizia infatti a fare pratica per diventare matador. Ma poiché i genitori hanno quache problema economico, lui a 15 anni pensa di dar loro una mano, mettendosi a vendere in strada i disegni che gli piace fare. Il successo lo convince che forse la sua vera vocazione non sono i tori, a 16 anni già disegna le illustrazioni per i supplementi del giornale cittadino “El Colombiano” e fa la sua prima esposizione, a 19 anni per farsi conoscere va nella capitale Bogotá, e infine diventerà l'artista colombiano più famoso di tutti i tempi.