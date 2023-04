Schlein in conferenza per un'ora e mezza. Alla fine i cronisti si chiedono: “Ma che ha detto?” 

Il termovalorizzatore di Roma? “Sono stata eletta da un mese”. Va bene, ma che ne pensa? “Ereditiamo scelte già fatte”. E se fosse toccato a lei decidere? “Non siamo contro”. Quindi si faranno altri inceneritori, sì o no? “Mi impegnerò nel confronto con i nostri amministratori”. E l’Ucraina? Enrico Letta diceva che Putin va fermato, fiaccato e spinto alla pace. Lei che dice? “Ho ribadito appoggio all’ambasciatore ucraino”. Quindi è giusto aumentare le spese militari per contribuire alla difesa Nato? “Sono perplessa”. Cioè? “Sono più favorevole a politiche di difesa europea”. Che però ancora non esistono.

