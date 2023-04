Elly Schlein incontra i giornalisti: "Il Pnrr è un'occasione che il paese non può perdere. Vigileremo"

Dopo oltre 50 giorni dalla sua elezione a segretaria, per la prima volta Elly Schlein si concede ai giornalisti. Al Nazareno, la leader dem illustra le le proposte "su alcuni importanti temi come sanità, precariato, Pnrr, per costruire l'alternativa e organizzare, nelle istituzioni e fuori le istituzioni, il lavoro di opposizione al governo delle destre". Si tratta di un momento molto atteso perché fino a oggi Schlein ha evitato ogni conferenza stampa, preferendo comparse in tv, dichiarazioni sparse o dirette social, senza confronto, come nel caso della presentazione della sua segreteria.

"Non possiamo rischiare di non ricevere le risorse del Pnrr", ha detto nel suo intervento iniziale. "Vigileremo sulle risorse da destinare alla conversione ecologica, alla digitalizzazione alla coesione sociale e alle risorse da destinare il sud. Ma anche agli temi che ci stanno a cuore come l'occupazione femminile, la riduzione dei divari di genere. Abbiamo già chiesto al ministro Fitto di riferire in aula. Abbiamo l'impressione che siano persi mesi sulla governance. Serve poi supporto agli enti locali che in questi mesi di governo Meloni non abbiamo visto: anche da loro passa la sfida dell'attuazione del Pnrr". "Tifiamo per l'Italia e continueremo a stimolare il governo su questo facendo il nostro ruolo di opposizione", ha aggiunto.



Questa mattina, inoltre, è stata convocata la prima Segreteria del nuovo corso Pd: si terrà venerdì - ore 10.30 - a Riano, il comune nei pressi di Roma dove fu ritrovato il corpo di Giacomo Matteotti, assassinato dai fascisti. Una decisione simbolica, che richiama in qualche modo la scelta di un altro segretario dem, Maurizio Martina, che nel 2018 decise di tenere la segreteria nella periferia romana, a Tor Bella Monaca.