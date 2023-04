Schlein incontra i giornalisti per la prima volta dalle primarie

A quasi due mesi dalla vittoria, la segretaria terrà una conferenza stampa. L'appuntamento è il 19 aprile al Nazareno. Non parla con i giornalisti dalla notte del successo su Bonaccini

Oltre 50 giorni dopo l'incoronazione come segretaria del Pd (52 per essere precisi), Elly Schlein ha deciso che i tempi sono maturi per concedersi ai giornalisti in conferenza stampa. La convocazione è domani alle 14 e 30 al Nazareno, dove Schlein farà il punto della situazione e illustrerà le proposte dei dem "su alcuni importanti temi come sanità, precariato, Pnrr, per costruire l'alternativa e organizzare, nelle istituzioni e fuori le istituzioni, il lavoro di opposizione al governo delle destre", come si legge nella nota diramata dal suo entourage.

La conferenza stampa della neosegretaria era molto attesa, perché nelle scorse settimane alcuni passaggi importanti erano avvenuti senza comunicazione diretta con i giornalisti. In primis, la nomina dei nuovi capogruppo alla Camera (Chiara Braga) e al Senato (Francesco Boccia), per cui non c'era stata alcuna conferenza stampa. Poi con la presentazione della segreteria, allestita non davanti ai cronisti bensì in una diretta su Instagram. Occasione nella quale si era scusata con i giornalisti, perché "non c'è stato tempo per una conferenza stampa, che organizzeremo quanto prima". Era il 7 aprile, da allora sono passati altri 12 giorni.

L'appuntamento di domani sarà soprattutto l'occasione per chiarirsi un po' le idee a proposito della linea del partito. Perché su molte delle questioni in cui è stato immerso il dibattito pubblico nelle ultime settimane, non s'è capito bene cosa ne pensasse Schlein. Tant'è che in mancanza di una idea di partito si sono moltiplicate le "opinioni personali". In primis sul dossier termovalorizzatore a Roma, con alcuni componenti della nuova segreteria (come la responsabile ambiente Annalisa Corrado) storicamente contrari al progetto voluto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Ancora l'altro giorno la ex vicepresidente dell'Emilia Romagna ha dribblato una domanda, mentre era a un evento organizzato in provincia di Firenze. E proprio domani è previsto che il Pd si esprima su un ordine del giorno presentato dal gruppo Verdi-Sinistra italiana nelle pieghe del decreto Pnrr con lo scopo di ostacolare la costruzione dell'impianto romano. Chissà se domani se ne saprà di più. Intanto Schlein ha deciso che è ora di rispondere alle domande.