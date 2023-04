"Domande? No, grazie". Schlein porta la segreteria Pd su Instagram, niente conferenza stampa

Alle 14 l'annuncio della squadra sui social, ma senza incontro con i giornalisti. Da quando è stata eletta la segretaria non si è mai confrontata con i media

"Non mancheranno le occasioni", mettono le mani avanti dal Nazareno. Sta di fatto che oggi, intorno alle 14, Elly Schlein annuncerà la nuova segreteria del Pd con una bella diretta su Instagram, dribblando la rituale conferenza stampa dei suoi predecessori.

Niente domande dei giornalisti, per la neo segretaria del Pd che da quando ha vinto le primarie, era il 27 febbraio, non si è mai sottoposta al rito laico davanti ai microfoni. Quella situazione dove c'è un leader e poi ci sono i giornalisti che lo interrogano. Orpelli novecenteschi? Forse. Voglia di fuggire davanti alle questioni complicate (a partire dalla guerra in Ucraina, passando per i rapporti con il M5s di Giuseppe Conte)? Tutto può essere. E' una comunicazione che ricorda il grillismo delle origini, disintermediazione a go-go.