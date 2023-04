Del Bono (Pd): "Cara Schlein, i termovalorizzatori vanno fatti. Basta ideologia"

Guarda alla discussione tutta interna al Pd sulla questione termovalorizzatori, e lui che a Brescia s’è reso conto di quanto quell’impianto fosse indispensabile per il ciclo dei rifiuti della città, quasi non se ne capacità. “Gli inceneritori e i termovalorizzatori vanno fatti, punto. A Elly Schlein voglio dire questo: impuntarsi su questioni ideologiche non serve a niente. Serve pragmatismo, come fanno i Verdi tedeschi”. E a chi le siede accanto in segreteria e si dice contrario, cosa suggerisce? “Ma che studino di più! Dai numeri non si può scappare. Anche perché l’alternativa qual è: continuare a tenere aperte le discariche?”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE