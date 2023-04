Perché i Verdi italiani hanno molto da imparare dai Grünen tedeschi

Rigassificatori, termovalorizzatori, trivelle: troppe concessioni, da noi, alla cultura autolesionistica del no. Un ambientalismo pragmatico non è un’utopia, a condizione che sia compatibile con la difesa del nostro benessere, della nostra economia e anche della democrazia

Discutono di clima, ma con pragmatismo. Difendono l’ambiente, ma con realismo. Sono intransigenti, ma con un occhio ai compromessi. Sognano un mondo meno inquinato, certo, ma sanno anche che i loro sogni, per essere realistici, hanno il dovere di essere compatibili con la difesa del nostro benessere, con la difesa della nostra economia e anche con la difesa della democrazia. E allora la domanda risulta spontanea: cosa ha fatto di male l’Italia per meritarsi un movimento ambientalista simile a quello che lentamente sta provando ad ampie falcate a colonizzare la politica progressista del nostro paese? La premessa da cui siamo partiti si riferisce a una realtà politica non così distante, almeno geograficamente, dal nostro paese ed è una realtà che negli ultimi dodici mesi ha mostrato con coraggio cosa vuol dire mettere in campo politiche a difesa dell’ambiente senza cedere agli slogan della propaganda. La realtà in questione, come forse avrete capito, è quella dei Verdi tedeschi.