Un sciopero inusuale blocca la Germania. La via del compromesso

Berlino. I telegiornali hanno offerto immagini inconsuete: grandi stazioni dei treni come quelle di Monaco, Colonia o Berlino completamente deserte mentre su Twitter qualcuno si faceva beffa di Deutsche Bahn che continuava a segnalare l’arrivo in stazione di convogli cancellati. La Germania si è fermata lunedì, la giornata del Mega-Streik, il megasciopero del settore trasporti, vie d’acqua incluse. Migliaia di voli sono rimasti a terra così come si è fermato il traffico ferroviario di lunga percorrenza e gran parte di quello regionale. Lo sciopero di ieri aveva i comuni tedeschi come obiettivo della protesta: è da questi enti che dipendono in gran parte i lavoratori dei trasporti pubblici. Lavoratori generalmente poco specializzati e, a differenza degli stereotipi circolanti in Italia sugli stipendi in Germania, anche poco pagati., come autisti di autobus e metropolitane ma anche educatori d’asilo. Ver.di (la seconda sigla di lavoratori tedeschi e non un partito politico) e il sindacato degli autoferrotranvieri Evg hanno organizzato l’agitazione di lunedì come Warnstreik, ossia “sciopero di avvertimento” per esercitare pressione sui datori di lavoro. Lunedi pomeriggio si è infatti aperto a Potsdam il terzo round negoziale per il rinnovo dei contratti di settore e le due sigle sono arrivate al tavolo dimostrando di essere in grado di mettere la Germania al tappeto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE