I Verdi sono stanchi del liberale Lindner e prendono le distanze. Intervista al politologo Probst

Berlino. Sono stanchi. No, sono divisi; anzi, sono frustrati. La Germania si interroga sui Verdi: con cinque ministri, di cui due di primissimo piano come il vicecancelliere e ministro dell’Economia Robert Habeck e la titolare degli Esteri Annalena Baerbock, i Grünen sono visti come il pungolo del cambiamento, la formazione che assieme ai molto più piccoli Liberali spinge verso un’economia più digitale e sostenibile. “Noi abbiamo il mandato di fare qualcosa per il popolo, per la Germania, ma al momento non stiamo facendo abbastanza”: è stato lo stesso Habeck a segnalare che i Grünen non sono contenti.

