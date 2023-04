"Ultima generazione? Sbagliano metodo". Parla Santori

“Nella mia vita di attivista prediligo altre forme di protesta: ai conflitti preferisco gli assist, mentre la protesta di Ultima Generazione temo non aiuti a parlare del merito delle cose, dovrebbero ricordarsi di come cominciò Greta Thunberg, seduta senza fare danni davanti al parlamento”. Mattia Santori, già “capo delle Sardine”, poi consigliere comunale a Bologna con tanto di endorsment di Romano Prodi e oggi fresco membro della direzione del Pd di Elly Schlein (dopo l’addio di Fioroni ebbe da dire: “Per un Fioroni che se ne va acquistiamo 100 mila nuovi iscritti”), non ama gli eco attivisti, o come li chiama la destra gli eco vandali di Ultima Generazione, i ragazzi che bloccano il raccordo anulare o imbrattano palazzo Vecchio trasformando il sindaco di Firenze Nardella in un centometrista e in un meme indimenticabile. “Anche la disobbedienza civile – dice la sardina ormai dem d’apparato – si può fare in modi diversi più 'supportive'. Faccio un esempio: qualche anno fa attivisti ambientali qui a Bologna disegnarono una ciclabile per terra perché ritenevano fosse necessaria, lo fecero infrangendo le regole perché la tracciarono contromano. Grazie alla costruttività creativa di quel gesto però adesso abbiamo una ciclabile disegnata dal comune, perfettamente a norma, esistono insomma forme di protesta più collaborative nei confronti delle amministrazioni che non vogliono distruggere l’ambiente, ma magari hanno bisogno di un aiuto dal basso per cambiare le cose”.

