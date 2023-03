il video

"Siete dei barbari!". Così Nardella blocca gli attivisti che imbrattano Palazzo Vecchio

Il sindaco di Firenze questa mattina è intervenuto per fermare due attivisti di Ultima generazione che stavano usando una vernice per sporcare la facciata del municipio: "Non è così che si protesta. Dovrebbero invece difendere la civiltà"