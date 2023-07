In un mondo assediato da lanzichenecchi, l'Italia è un'oasi di stabilità e pace sociale

Un governo stabile, un elettorato paziente, un’economia in crescita, occupazione ed esportazione da record, inflazione in calo e debito tutto sommato sotto controllo. L'imprevista eccezionalità italiana ci rende un paese quasi invidiabile. Citofonare Madrid, Tel Aviv, Parigi e Londra

È solo un attimo, lo sappiamo, e siamo certi che non durerà. Ma intanto lo spettacolo c’è, esiste e non gustarselo sarebbe non solo un errore ma anche un filo autolesionista. Il tema è questo e riguarda l’imprevista eccezionalità dell’Italia. Guardatevi attorno per capire di cosa stiamo parlando.