Perché la crisi identitaria francese si è fatta così profonda

Nel 2002, tre anni prima delle rivolte nelle banlieue francesi che misero a dura prova la presidenza Chirac, lo storico Georges Bensoussan diresse un’opera collettiva, “Les Territoires perdus de la République”, che ancora oggi è un punto di riferimento per capire cosa accade al di là del périphérique, la cintura stradale che avvolge Parigi, in quei territori dove è in corso un separatismo culturale e identitario che un certo mondo politico-intellettuale si ostina a non vedere. I recenti tumulti dopo l’uccisione del giovane Nahel hanno rilanciato il dibattito sulle periferie e sul loro stato a 18 anni dai fatti di Clichy-sous-Bois. “Ci sono, fondamentalmente, due punti in comune tra le rivolte del 2005 e quelle di tre settimane fa: il punto di partenza è stato in entrambi i casi la morte di un giovane francese proveniente da vecchie comunità di immigrati, da una gioventù che ritiene di essere vittima di una politica di segregazione dello stato. L’ultrasinistra e gli islamisti alimentano questo fuoco che applica lo schema coloniale della Francia del XIX secolo al presente, per pervenire a una logica di secessione del territorio”, dice al Foglio George Bensoussan. “La seconda somiglianza sta nella giovane età dei rivoltosi: un terzo delle persone fermate sono minorenni e fra loro c’è un gran numero di tredicenni e quattordicenni. Ciò fa emergere i problemi dell’istruzione e delle strutture familiari, mette in luce, su uno sfondo di povertà, il numero impressionante di famiglie monoparentali (donne sole che crescono i loro figli), ma anche il ruolo del maschio nelle famiglie di cultura maghrebina. Sono fattori che rientrano nel campo dell’antropologia culturale, accanto a fattori sociali più noti. La differenza più importante è il ‘saccheggio immediato’ e un odio verso la Francia espresso in maniera brutale. Ma anche l’organizzazione dei rivoltosi (a volte informati dei movimenti della polizia), di gran lunga migliore rispetto al 2005 grazie ai social network”.

