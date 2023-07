Il rimpasto del governo francese rafforza la premier Borne

Parigi. Era nell’aria, ma è sicuramente la notizia più importante del rimpasto ministeriale annunciato ieri: l’uscita di scena di Marlène Schiappa, macronista di lunga data e membro quasi permanente dell’esecutivo francese dal 2017. Schiappa, ex ministra per le Pari opportunità, era dallo scorso anno la segretaria di stato all’Economia sociale e solidale, un downgrade rispetto ai suoi precedenti incarichi che le era andato di traverso. La ministra-femminista paga il prezzo della cattiva gestione e dello spreco di soldi pubblici del cosiddetto Fonds Marianne, che lei stessa aveva lanciato nel 2021 dopo l’assassinio del professore di Storia e Geografia Samuel Paty per contrastare l’estremismo islamico e promuovere i valori repubblicani nei territorri corrotti dal separatismo.

