Il sogno d'unità di Mélenchon è già una lite via l'altra (sulle europee)

Nupes, una sigla che faceva sognare e sperare, che faceva scrivere a Libération che la sinistra era unita come ai tempi della gauche plurielle di Lionel Jospin, ma che oggi, dopo solo un anno, è già sinonimo di divisione, litigi e scontri di ego. La Nupes, Nouvelle union populaire écologique et sociale, ossia l’alleanza di socialisti, ecologisti e comunisti all’Assemblea nazionale guidata da Jean-Luc Mélenchon, festeggia il suo primo anniversario in un clima di tensioni tra i quattro partiti che la formano, France insoumise, Partito socialista, Europe Écologie les Verts e Partito comunista francese, tanto che il Monde si chiede se non stia già vivendo il suo “canto del cigno”.

