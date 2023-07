In Francia c'è una realtà parallela che il mondo politico-intellettuale non vede

“E’ sempre difficile guardare in faccia la realtà. Se, come l’ex capo della Dgse (l’intelligence esterna francese, ndr) Pierre Brochand sul Figaro, qualificate i sei giorni di rivolte come ‘un’insurrezione contro lo stato nazionale francese di una parte significativa dei giovani di origine extra-europea presenti sul suo territorio’, siete segnati: siete razzisti, l’élite mediatica e culturale appone la lettera scarlatta su tutto ciò che fate e tutto ciò che siete. L’antirazzismo non ha più nulla a che fare con l’etica. Per nostra sfortuna, è diventato una messinscena e uno strumento di intimidazione. Per aver osato sottolineare che alcuni rivoltosi gridavano il loro odio nei confronti della Francia e bruciavano la bandiera tricolore, François-Xavier Bellamy (eurodeputato dei Républicains, il partito gollista, ndr) è accusato dal quotidiano di riferimento (Le Monde, ndr) di diffondere la ‘vecchia retorica dell’estrema destra’. Se si vuole essere ancora frequentabili nel 2023, come nel 2005, non bisogna soprattutto dire ciò che si vede. Siamo intimati, in nome del Bene, a dire cose false. Ma che morale è una morale che esige il sacrificio della verità?”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE