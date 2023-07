Dopo le rivolte Macron dà un ultimatum a TikTok. L'opacità e le ombre cinesi

TikTok, il popolare social network cinese di proprietà di ByteDance, ha meno di sei mesi di tempo per chiarire la natura dei suoi legami con le autorità cinesi, mettere in pratica una politica di moderazione dei contenuti occhiuta e verificare l’età effettiva degli utenti: pena la sospensione del servizio in Francia a partire dal primo gennaio 2024. L’ultimatum è stato lanciato dalla Commissione d’inchiesta del Senato francese guidata dal senatore del gruppo Indépendants – Républiques et territoires, Claude Malhuret, e incentrata sullo studio del funzionamento e della strategia di influenza dell’applicazione cinese.

