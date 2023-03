Il dilemma TikTok

Oggi Shou Zi Chew, l’imprenditore singaporeano ceo di TikTok da poco più di un anno, comparirà davanti al Congresso americano. Nella sua testimonianza dovrà dare alcuni dettagli sulla privacy e la sicurezza della popolare applicazione di proprietà della società cinese Bytedance. E dovrà essere convincente: pochi temi hanno unito la politica americana, negli ultimi mesi, come quello che riguarda TikTok e i possibili rischi per la sicurezza nazionale. E il dibattito è così avanti che secondo i media americani non si è mai stati così tanto vicini dall’approvazione di un divieto totale dell’applicazione sul territorio americano. Già all’inizio di marzo è stata presentata una proposta di legge per autorizzare il segretario al Commercio americano a vietare tecnologie straniere di operare su territorio americano se queste rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale.

