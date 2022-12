TikTok è un problema

Ieri TikTok ha ammesso che alcuni suoi dipendenti hanno utilizzato la propria app per spiare almeno due giornalisti occidentali (uno di BuzzFeed e uno del Financial Times) nel tentativo di rintracciare le loro fonti. E’ la prima volta che la società cinese proprietaria del popolarissimo social network, ByteDance, esercita un certo tipo di trasparenza, con una comunicazione interna e poi parlandone ai giornali tramite i portavoce. Dopo che la notizia ha iniziato a circolare, Rubo Liang, ceo di ByteDance, ha chiesto scusa e ha fatto sapere che i responsabili dell’operazione sono stati licenziati. E’ apprezzabile, naturalmente, l’improvvisa riscoperta della trasparenza come valore, soprattutto nel momento in cui si trattano dati sensibili come quelli dei giornalisti. Ma quella di ByteDance sembra proprio un’operazione cosmetica.

