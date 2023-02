L'Ue vieta TikTok ai suoi dipendenti, come aveva fatto Washington

Ora TikTok soffre da entrambi i lati dell’Atlantico. La Commissione europea ha infatti vietato l’utilizzo e il download dell’applicazione sui dispositivi dei suoi dipendenti (anche quelli personali, se vi sono caricate applicazioni riconducibili al lavoro nelle istituzioni europee). La decisione arriva circa due mesi dopo la messa al bando della stessa app per i dipendenti del governo federale statunitense, e “mira a proteggere la Commissione dalle minacce di cybersicurezza e dalle azioni che potrebbero essere sfruttate per attacchi informatici contro l’ambiente aziendale”. La Commissione ha preferito non precisare quale particolare minaccia abbia spinto al bando, ma lo spettro che infesta l’Europa e gli Stati Uniti è ormai noto: il legame sospetto tra ByteDance, l’azienda cinese proprietaria di TikTok, e il governo di Pechino. E poi i dubbi sull’integrità dei dati degli utenti, che potrebbero essere passati sottobanco al governo cinese, per non parlare dell’influenza maligna che il regime potrebbe avere sul mitologico algoritmo di TikTok, i cui criteri di scelta sono misteriosi quanto influenzabili dall’agenda politica cinese.

