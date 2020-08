Cosa si nasconde dietro l'ultimatum di Trump a TikTok

Il presidente americano, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo per bloccare tutte le "transazioni" tra Bytedance, l'azienda cinese che possiede TikTok, e ogni persona o entità soggetta alla giurisdizione degli Stati Uniti. L'ordine esecutivo entrerà in vigore tra 45 giorni, ed è un ultimatum per la app cinese. All'inizio di agosto, Trump aveva concesso a Microsoft 45 giorni per acquisire le operazioni internazionali di TikTok, e questo significa che se Microsoft non riesce a concludere i negoziati entro il 15 settembre, pochi giorni dopo il governo applicherà contro la app un divieto totale.

Un secondo ordine esecutivo, oltre a quello riferito a Bytedance, cita WeChat, la app di messaggistica di proprietà della cinese Tencent, che è poco diffusa in occidente ma è usatissima tra gli immigrati cinesi o di origine cinese e che, secondo il governo americano, viene usata come strumento di propaganda e di controllo dal regime comunista di Pechino. Dall'ordine esecutivo sono esclusi altri prodotti di Tencent diffusi in occidente, come i popolarissimi videogiochi "League of Legends" e "Fortnite". Quest'ultimo è prodotto dall'azienda americana Epic Games, delle quale però Tencent possiede circa il 40 per cento.

Non è ancora chiaro cosa significhi bloccare tutte le "transazioni" tra l'America e le due app cinesi. Il governo americano non ha ovviamente il potere di impedire ai suoi cittadini di scaricare e utilizzare una determinata app, ma potrebbe fare in modo di eliminarle dagli store online e di bloccarle in altri modi.

I cinesi sono arrabbiati con Trump per TikTok, ma non è un’altra Huawei Il presidente americano non ha concesso a ByteDance nessuna alternativa: o vendete a un americano o ve ne andate. Una guerra tecnologica mica tanto fredda

L’assedio a TikTok Il social network della leggerezza è diventato grande, non sono più solo canzoni ma anche (troppa) politica

Tiktok politics Dopo Salvini si sono aperti i cancelli della politica nel social dei teenager, tra allarmismi e un consiglio: se fate i giovani senza esserlo, fate ridere