Dalla bici a TikTok. Appunti per governare l'innovazione, invece di proibirla

“Ogni nuovo meccanismo, che entri nei congegni della vita umana, aumenta le cifre e le cause della delinquenza come della pazzia”. Non si sta parlando dello smartphone, né di ChatGPT, ma della bicicletta! Nel 1900, il medico e criminologo Cesare Lombroso (1835-1909) firmò un violento attacco contro “il biciclo”, identificato come “causa e stromento [sic] del crimine”. “L’uso diffusissimo di una macchina di un certo valore così facilmente esportabile, in ispecie da quelli che sono più agili, è un incentivo ed una causa di appropriazione indebita e truffa”. Prima di ogni analisi sociologica e perfino prima di Schumpeter, Lombroso teorizza che differenti soggetti e gruppi sociali hanno atteggiamenti e gradi di apertura diversi rispetto all’innovazione. “Il criminale [...] all’inversa della comune degli uomini, è un neofilo [...] e perciò ha una passione più intensa per questo nuovo strumento, e ne sa cavare vantaggi particolari che gli altri né potrebbero né saprebbero [...]. Non ha, come certi professionisti, il prete per esempio, il magistrato, il medico, dall’uso dello strumento una fonte di possibile diminutio capitis, di danno alla professione, e non ha quella esitazione, quel ribrezzo che hanno gli uomini medi e specialmente le donne per uno strumento nuovo, entrato da poco (almeno in Italia) nelle abitudini sociali”.

