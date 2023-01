C'è un nuovo fronte anti Macron. Parte dalle pensioni ma le supera

Parigi. Per capire quanto sia elevato il livello di allerta del governo e degli apparati di sicurezza francesi in merito alla mobilitazione di massa e all’ondata di scioperi previste oggi in tutto il paese contro la riforma delle pensioni va data un’occhiata all’ultima nota dei servizi segreti territoriali. Il documento confidenziale, reso pubblico ieri dal Parisien, prevede non solo un aumento del numero di manifestanti rispetto alla prima giornata di proteste del 19 gennaio, ma anche la presenza nei cortei delle frange più radicali dei gilet gialli e di gruppuscoli violenti vicini all’estrema sinistra: insomma, una radicalizzazione della lotta di piazza, con derive potenzialmente pericolose.

