Le polemiche su Schiappa in copertina su Playboy fanno sembrare moderna l'Italia

La segretaria di stato alle Pari opportunità ha fatto incazzare tutti: i francesi avrebbero preferito vederla in mutande piuttosto che con abiti firmati. A Roma invece abbiamo visto le tette di Matteo Salvini in copertina su un rotocalco senza batter ciglio

Una politica francese è in copertina su Playboy, ma non è nuda. Anzi, la cosa peggiore è che è vestita. I francesi avrebbero preferito vederla in mutande piuttosto che con abiti firmati. Ogni scusa è buona per accusare il governo di Élisabeth Borne di essere lontano dalle piazze (anche perché se si avvicina va a fuoco). E così che Marlène Schiappa, segretaria di stato alle Pari opportunità, l’ex blogger e mamma in carriera che ha introdotto le multe contro i fischi per strada e i comportamenti lascivi, ha fatto incazzare tutti.