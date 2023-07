Chi è Geoffroy Lejeune, il sicario di Bollorè

E’ più un politico che un giornalista, un agit-prop della destra identitaria e delle sue ossessioni, uno che quando era alla direzione di Valeurs Actuelles, l’ex magazine liberal-conservatore diventato megafono dello zemmourismo, aveva trasformato la redazione in una sorta di setta, dove lui era il guru da venerare e i giornalisti erano semplici devoti. E chi si ribellava al grande capo? Veniva licenziato o finiva ai margini della rivista, in una sorta di gruppo periferico, di cattivi discepoli, che non aveva accesso al “noyau dur”, al nucleo centrale di Valeurs Actuelles e alle sue decisioni. Geoffroy Lejeune, figlio di un legionario, 35 anni il prossimo settembre, è stato nominato lo scorso 23 giugno direttore del Journal du dimanche (Jdd), il giornale della domenica, un’istituzione nata nel 1948 che ha sempre avuto una linea moderata e centrista, ma che ora potrebbe sterzare a destra, radicalmente a destra. Il 9 luglio, per la terza domenica consecutiva, il Jdd era assente dalle edicole, a causa dello sciopero della redazione che si rifiuta di essere guidata “da un uomo le cui idee sono in contraddizione totale con i valori del giornale” e non ha intenzione di riprendere a lavorare fino a quando, in un modo o nell’altro, non verrà annullata la nomina. “Dall’inizio della nostra azione, numerose personalità e organizzazioni ci hanno pubblicamente testimoniato il loro sostegno. Ma fatta eccezione per qualche rara manifestazione di solidarietà da parte dei ministri (il riferimento è alla ministra della Cultura, Rima Adbul-Malak, e al portavoce dell’esecutivo, Oliver Véran, ndr), è prevalsa la discrezione da parte del governo, che sembra dunque aver avallato questo nuovo colpo assestato all’indipendenza della stampa. La redazione del Jdd morirà in silenzio?”, ha scritto in una lettera su Ouest-France la redazione del settimanale, invocando un intervento del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, per risolvere quello che è stato ribattezzato il dossier Lejeune-Bolloré. Perché a chiamare l’ex direttore di Valeurs Actuelles sarebbe stato proprio il magnate bretone e fondatore di Vivendi, Vincent Bolloré, proprietario del Jdd attraverso il gruppo Lagardère.



