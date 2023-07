I blindati, i bambini chiusi in casa e una nazione da ricostruire

Iblindati si capisce, si capisce per la durezza dello scontro notturno, per la tigna estremamente violenta dei rivoltosi delle periferie urbane in Francia, per la loro volontà di colpire e uccidere la gente in divisa, stremata dalla battaglia contro i moti social, volontà di degradare i simboli dello stato, e devastare commissariati municipi negozi. Ma tenere i bambini a casa, per favore, cari genitori, chiudete la notte gli adolescenti enragées nei vostri appartamenti, guardate che è un dovere repubblicano sancito dalla legge, possiamo perseguirvi se non ottemperate, bè, questo è un segno di tremenda debolezza, un omaggio al senso comune che va contro il buon senso.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE