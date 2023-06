Le rivolte in Francia e “lo spazio al margine” dei ragazzi interrotti

Parigi. Le proteste che stanno incendiando le banlieue francesi dopo la morte del giovane Nahel, ucciso da un poliziotto durante un controllo stradale, non sorprendono gli educatori e i mediatori culturali che da anni operano nei “territori perduti della Rébublique” (Georges Bensoussan) per compensare le piccole e grandi rinunce dello stato centrale, per favorire la pace sociale e il dialogo tra comunità e religioni. Nejma Belhadj, di origini maghrebine, è una di loro. Alla guida di un’associazione che lavora nel sociale, Nahda aiuta giovani e meno giovani del Petit Nanterre, quartiere popolare del comune situato a ovest di Parigi. “Non sono affatto sorpresa dalle rivolte”, dice al Foglio Nejma Belhadj. “Dopo quarant’anni di presenza sul campo nel quartiere Petit Nanterre, conosco bene la situazione. Ho conosciuto i genitori e i nonni dei ragazzi che oggi protestano nelle strade. Già negli anni Settanta constatavamo delle carenze che oggi si sono amplificate. C’è anzitutto una carenza educativa, o meglio della catena educativa, che va dai genitori alla scuola fino al lavoro e alla formazione professionale. Non ci si rende conto delle difficoltà cui vanno incontro i figli dell’immigrazione in questa società, poiché vengono da culture spesso lontane. A scuola, non c’è un vero coinvolgimento delle famiglie nell’educazione e non viene fatto abbastanza per l’inserimento professionale di questi ragazzi”, dice la presidente di Nahda.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE