Il contagio della colère. In Francia scontri con la polizia, che ha ucciso un 17enne

A Nanterre l’ennesimo controllo finito in tragedia. Dire che c’è un problema di violenza nelle forze dell’ordine francesi non è retorica “anti flic”, ma una realtà. “Un adolescente ucciso è ingiustificabile”, dice Macron

“Ça ne fait que commencer”, è soltanto l’inizio, dice Nassim, un ragazzo della banlieue parigina, che nella notte tra martedì e mercoledì ha partecipato agli scontri di Nanterre contro le forze dell’ordine francesi, per protestare contro l’ennesimo controllo di polizia finito in tragedia: la morte di Nahel M., 17 anni, colpito al petto da un agente martedì mattina a Nanterre, a ovest di Parigi, mentre tentava di fuggire da un controllo. “Presto ci saranno quelli di Gennevilliers, quelli di Bougival, quelli di Asnières, quelli di Clichy”, dice Nassim. La tensione nelle periferie ricorda quella del 2005, quando morirono fulminati due adolescenti che si erano rifugiati dentro una cabina elettrica per scappare da una pattuglia della polizia. Fu la scintilla che incendiò la Francia di Jacques Chirac per settimane. “Assassinio”, “la polizia uccide”, “credono di essere dei cowboy qui”, si legge sui social.