Come può evolvere il contagio della colère di Nanterre. Parla il condirettore del Figaro

“Dopo Nanterre, l’esecutivo cerca di evitare il contagio”, ha titolato ieri in prima pagina il Figaro. Ma quanto è concreto il rischio di assistere a un altro 2005, quando la morte di due adolescenti, fulminati all’interno di una cabina elettrica dopo un inseguimento con la polizia, incendiò le banlieue francesi? “E’ possibile che la scintilla della morte di Nahel (ucciso durante un controllo di polizia martedì scorso, ndr) possa provocare una situazione simile, ma non è affatto sicuro, perché, rispetto al 2005, il numero di violenze e quartieri colpiti è molto inferiore rispetto a diciotto anni fa. Ma ci sono sicuramente degli elementi che possono destare preoccupazione”, dice al Foglio Vincent Tremolet de Villiers, condirettore del Figaro. “Anzitutto, il momento dell’anno in cui siamo: l’estate. Ossia la stagione in cui le attività scolastiche sono finite, i giorni durano di più e offrono dunque una maggiore possibilità di uscire rispetto al 2005 (le rivolte iniziarono in ottobre, ndr). Il secondo punto è la diffusione dei social network che possono creare una forma di mimetismo tra i quartieri. E infine c’è il timore di un secondo episodio che vada ad aggiungersi al dramma fondatore della crisi e che potrebbe aggravarla e moltiplicarla. Nel 2005, va ricordato, è anzitutto la morte di Zyed e Bouna a provocare manifestazioni e sommosse, ma c’è anche l’episodio della granata di gas lacrimogeno nella moschea Bilal di Clichy-sous-Bois. A partire da quel momento, il fenomeno assunse un’altra dimensione. Ora non siamo a quel punto, ma se ci fosse una nuova scintilla la situazione potrebbe degenerare”.

